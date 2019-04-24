"Военно-промышленный курьер" рассказал о плане действий российской системы защиты.

Описаны действия России при ракетном ударе США. Об этом читателям рассказали авторы "Военно-промышленного курьера". Специалисты считают, что единая космическая система "Купол" позволит контролировать запуски баллистического оружия противника. Также Москву о возможном ударе из Вашингтона предупредит космический эшелон Системы предупреждения.

Информация тут же передается на наземные командные пункты орбитальной группировки и после оценки достоверности — на Центральный командный пункт. Весь процесс занимает считаные минуты. текст "ВПК"

Эксперты уточнили, что ЦКП сформирует команду "Внимание. Старт. 1 эшелон". Она запустится одновременно с командой "Тревога" для противоракетной системы. Затем наземные радиолокационные станции возьмут баллистическое оружие противника на сопровождение. При этом ракета будет находиться на расстоянии от России от шести до четырех тысяч километров. Если станет понятно, что ракета направляется на территорию РФ, ЦКП создаст команду "Ракетное нападение", которая будет передана руководству государства для принятия решения.

Напомним, что "Купол" будет развернут только в 2024 году.

Россия решительно осудила ракетный удар хуситов по объекту Saudi Aramco.

Фото: Piter.tv