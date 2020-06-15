Военный эксперт объяснил, чем ПРО будущего будет отличаться от действующей системы.

Описаны будущие средства против гиперзвукового оружия. Об этом журналистам "РИА Новостей" рассказал главный редактор "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский. По словам эксперта, в будущем средства противодействия гиперзвуковому оружию станут полностью автоматизированными, получат рулевые двигатели, напоминающие те, которые имеются у космических аппаратов.

Виктор Мураховский заметил, что большая скорость гиперзвукового оружия настолько велика, что управляющий им человек не может ни "переварить" большие объемы информации, ни самостоятельно принять решение об атаке. В настоящее время по автоматизированной системе работает российская противоракетная оборона. Однако ПРО ликвидирует только баллистические ракеты (способные лететь на гиперзвуке, но не маневрировать).

Северный флот России получит на вооружение гиперзвуковое оружие.

Видео: YouTube / Минобороны России