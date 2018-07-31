Операторы связи предупредили Смольный об убытках из-за переноса воздушных линий

Поправки в правила благоустройства города подразумевают демонтаж телефонных линий.

Операторы связи города обратились губернатору и сообщили, что из-за демонтажа воздушных линий и воздушно-кабельных переходов могут возникнуть трудности при пользовании сетью и не только.

Так, принятые Смольным поправки в правила благоустройства территории города подразумевают под собой демонтаж телефонных линий, которые портят облик Петербурга. Однако компании предупредили, что инфраструктура, имеющаяся на данный момент, не позволит демонтировать линии в полном объеме. Ко всему прочему у горожан начнут возникать проблемы при пользовании связью: попадет под удар региональная система оповещения.

Учитывая федеральный закон, разрешающий размещение воздушных линий связи, бизнесмены планируют обратиться в суд за компенсацией. Кроме того, городской администрации придется потратить на демонтаж сетей более 3 миллиардов рублей, а на их перенос – в два раза больше.

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