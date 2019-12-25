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Оперативное совещание с членами Совбеза России запланировано на 3 марта
Сегодня, 16:26
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Оперативное совещание с членами Совбеза России запланировано на 3 марта

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Не исключено, что Путин выступит с вступительным словом на мероприятии. Он может прокомментировать потери войск РФ на Украине, о которых накануне сообщили в Минобороны.

Оперативное совещание с членами Совбеза России запланировано на 3 марта. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам Пескова, президент сегодня работает в Ново-Огарево. Он проведет целый ряд международных телефонных переговоров. Также в течение дня глава государства соберет совещание с постоянными членами Совбеза России. Не исключено, что Путин выступит с вступительным словом на мероприятии. Он может прокомментировать потери войск РФ на Украине, о которых накануне сообщили в Минобороны.

Честно говоря, мы рассчитываем, что в начале совещания с постоянными членами Совбеза президент выскажется на эту тему.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Ранее мы сообщили, что Путин провел очередной телефонный разговор с президентом Франции Макроном.

Фото: kremlin.ru

Теги: путин, россия, совбез россии, совещание, украина
Категории: Лента новостей, Новости России,

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