Не исключено, что Путин выступит с вступительным словом на мероприятии. Он может прокомментировать потери войск РФ на Украине, о которых накануне сообщили в Минобороны.

Оперативное совещание с членами Совбеза России запланировано на 3 марта. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам Пескова, президент сегодня работает в Ново-Огарево. Он проведет целый ряд международных телефонных переговоров. Также в течение дня глава государства соберет совещание с постоянными членами Совбеза России. Не исключено, что Путин выступит с вступительным словом на мероприятии. Он может прокомментировать потери войск РФ на Украине, о которых накануне сообщили в Минобороны.

Честно говоря, мы рассчитываем, что в начале совещания с постоянными членами Совбеза президент выскажется на эту тему. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Ранее мы сообщили, что Путин провел очередной телефонный разговор с президентом Франции Макроном.

Фото: kremlin.ru