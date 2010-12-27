Сотрудники УФСИН открыли стрельбу по "перебросчику" наркотиков

Молодой человек пытался скрыться от правоохранительных органов, после того, как его застали за перебросом на территорию тюрьмы наркотиков и мобильных телефонов.

Во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга под стражу поместили молодого мужчину, которого подозревают в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Во время задержания выяснилось, что он хорошо знаком сотрудникам оперотдела колонии №6.

Как сообщает "Фонтанка", петербуржец всеми силами старался оказать сопротивление правоохранительным органам. Оперативникам пришлось стрелять сначала в воздух, а потом в землю. 24-летнего парня удалось задержать в 22 часа на Грузовом проезде. Причиной двухдневной слежки за мужчиной стало то, что он систематически перебрасывал на территорию тюрьмы наркотики и мобильные телефоны.

Злоумышленника удалось схватить. Однако ненадолго, так как он вырвался и скрылся в темноте ангара. Тогда старший лейтенант принял решение открыть стрельбу. Он выступил пару пуль вверх, а потом начал стрелять по ногам "перебросчика".

После того, как характерного петербуржца удалось заключить в наручники, сотрудники тюрьмы признали в нем знакомое лицо. Как выяснилось, задержанный совсем недавно покинул стены учреждения после отбывания срока за распространение наркотиков и кражи. При себе у него было 45 граммов наркотиков разного вида и телефоны.

25 марта по решению суда мужчину отправили в новые кресты за покушение на сбыт наркотиков. Ранее Piter.tv сообщал, что петербуржцы силой отобрали своих детей у суррогатной матери.