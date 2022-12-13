Врачи ВМА провели операцию по извлечению части неразорвавшейся мины из ноги раненого бойца

Операцию проводили в Белгородской области. Для безопасности врачи надели бронежилеты.

Хирурги петербургской Военно-медицинской академии провели сложнейшую операцию во время командировке в городе Валуйки Белгородской области. Врачи достали из ноги раненого бойца 2-сантиметровый взрыватель мины. Об этом сообщается на сайте Военно-медицинской Академии имени Кирова.

Операция проходила с риском для жизни самих врачей. Поскольку детонация снаряда могла случиться в любой момент, медики обезопасили себя, надев бронежилеты.

Осколок извёк подполковник медицинской службы Виталий Иванов. Взрыватель передали сапёрам.

Ранее мы сообщили о том, что медики Педуниверситета спасли выпавшую с 9-го этажа девочку.

Фото: Пресс-служба ВМА им. Кирова