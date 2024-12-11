  1. Главная
  2. Новости
  3. Куда сходить в Петербурге
Опера "Алеко"
Сегодня, 18:00
735
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Опера "Алеко"

0 0

Оперу "Алеко" представят 8 февраля в КДЦ "Максим". Начало – в 18:00. Для зрителей старше 12 лет.

Филармония для детей и молодежи представит оперу Сергея Рахманинова "Алеко", которая написана по поэме Александра Пушкина "Цыганы". В сюжете есть любовь и измены, ревность и месть, Земфира и ее увлеченность молодым цыганом, ревнивый муж Алеко и его жажда мести. Постановка погрузит в раздумья о природе человека. 

На сцене будут солист театра "Зазеркалье" Марат Мухаметзянов, солисты ФДМ Александр Минченко, Анастасия Васильева, Григорий Яцентковский. Режиссер – Мурат Калов. 

Билеты на мероприятие доступны по ссылке

Фото: предоставлено организаторами мероприятия 

Теги: опера, постановка
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр, Концерты,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии