Опера "Алеко"

Оперу "Алеко" представят 8 февраля в КДЦ "Максим". Начало – в 18:00. Для зрителей старше 12 лет.

Филармония для детей и молодежи представит оперу Сергея Рахманинова "Алеко", которая написана по поэме Александра Пушкина "Цыганы". В сюжете есть любовь и измены, ревность и месть, Земфира и ее увлеченность молодым цыганом, ревнивый муж Алеко и его жажда мести. Постановка погрузит в раздумья о природе человека.

На сцене будут солист театра "Зазеркалье" Марат Мухаметзянов, солисты ФДМ Александр Минченко, Анастасия Васильева, Григорий Яцентковский. Режиссер – Мурат Калов.

Билеты на мероприятие доступны по ссылке.

Фото: предоставлено организаторами мероприятия