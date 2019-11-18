В Приморском районе Opel сбил мужчину, перебегающего дорогу на "красный"

Пешехода увезли в больницу в тяжелом состоянии.

Вечером 17 ноября в Приморском районе произошло серьезное ДТП. На пересечении проспектов Коломяжского и Испытателей Opel Astra сбил пешехода на "зебре". Об этом сообщил отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Авария произошла около 21:50. По данным дорожной полиции, иномарка, двигаясь от проспекта Королева к Богатырскому, совершила наезд на 22-летнего молодого человека. Пешеход перебегал дорогу на красный сигнал светофора.

В результате ДТП парень получил серьезные травмы и был госпитализирован в тяжелом состоянии. По факту случившегося ведется проверка.

Ранее мы писали, что водитель сбил двух детей на пешеходном переходе на Московском проспекте.

Фото, видео: ВКонтакте / Дорожный инспектор. Санкт-Петербург.