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Водитель сбил трех детей на пешеходном переходе на Московском проспекте
Сегодня, 18:39
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nadezhda_sib

Водитель сбил трех детей на пешеходном переходе на Московском проспекте

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Три девочки были без сопровождения взрослых.

Три ребенка попали под колеса автомобиля в зоне регулируемого пешеходного перехода на Московском проспекте. Об этом сообщил отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти. 

По предварительной информации, инцидент произошел 15 ноября около 17:00 в районе дома №110. За рулем машины находился мужчина 1961-го года рождения, он наехал на двух девятилетних девочек и одну девочку шести лет. Дети переходили дорогу без сопровождения взрослых. В результате аварии пешеходы получили средний вред здоровью.

По факту произошедшего ведется проверка. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Тосненском районе фура въехала в разделительный забор. 

Фото: pixabay.com 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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