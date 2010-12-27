Водитель сбил трех детей на пешеходном переходе на Московском проспекте

Три девочки были без сопровождения взрослых.

Три ребенка попали под колеса автомобиля в зоне регулируемого пешеходного перехода на Московском проспекте. Об этом сообщил отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

По предварительной информации, инцидент произошел 15 ноября около 17:00 в районе дома №110. За рулем машины находился мужчина 1961-го года рождения, он наехал на двух девятилетних девочек и одну девочку шести лет. Дети переходили дорогу без сопровождения взрослых. В результате аварии пешеходы получили средний вред здоровью.

По факту произошедшего ведется проверка.

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