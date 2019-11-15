В Тосненском районе фура въехала в разделительный забор

Предположительно, она потеряла управление из-за лопнувшего колеса.

В пятницу, 15-го ноября, на Московском шоссе в Тосненском районе Ленинградской области произошло ДТП с участием грузовика. Видеозаписью с инцидентом поделились в группе социальной сети "ВКонтакте" "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб".

Авария произошла днем в пятницу. Фура резко изменила траекторию движения и на большой скорости влетела в разделительный забор на территории Тосненской объездной дороги. В комментариях под публикацией видео люди предположили, что причиной ДТП стало лопнувшее колесо.

К месту аварии прибыли сотрудники ГИБДД. Детали аварии уточняются.

Ранее мы сообщали, что в Петербурге ограничат движение транспорта на нескольких улицах с 16 ноября.

Видео: vk.com/spb_today / Роман Думанский