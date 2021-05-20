Онколог сообщил о тревожных симптомах, с которыми нужно обращаться к врачу

Специалист советует обращать внимание на изменение родимых пятен на теле.

В четверг, 20 мая, в диалоге с телеканалом "Санкт-Петербург" главный онколог департамента здравоохранения Москвы Игорь Хатьков рассказал о симптомах, при которых нужно обращаться к врачу.

Насторожить человека должны немотивированное похудение, слабость, изменение родимых пятен на теле, наличие уплотнений – эти признаки могут свидетельствовать о развитии болезни.

Если есть какие-то общие симптомы заболевания – примесь слизи или крови в кале или в выделениях из соска у женщин. Эти изменения должны быть поводом максимально раннего обращения к врачу. отметил Игорь Хатьков

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Фото: Piter.tv