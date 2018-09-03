Онколог назвал уровень заболеваемости раком мозга в России

В год выявляют примерно 34 тысячи новых случаев.

Уровень заболеваемости первичными опухолями головного мозга в России составляет 23 случая на 100 тысяч населения. То есть в год выявляют примерно 34 тысячи новых случаев. Об этом сообщил RT со ссылкой на эксперта Российского общества клинических онкологов Григория Кобякова.

По словам Кобякова, из всех случаев заболеваний злокачественные опухоли составляют чуть более 30% в (9,5-10,5 тысячи новых случаев в год). При этом, в последние год рак головного мозга стали чаще выявлять благодаря увеличению количества аппаратов магнитно-резонансной томографии и спиральной компьютерной томографии.

Самой опасной опухолью является – глиобластома, так как она возникает сразу в четвертой стадии злокачественности. Бывали случаи излечения от этой агрессивной опухоли, но чаще глиобластома прогрессирует.

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Видео: YouTube/ UCLA Health