Онколог: "Длительный кашель или затруднения при глотании могут говорить о раке"

Всего врач назвал семь признаков развития рака.

Главный научный сотрудник отдела клинической онкологии ФГБУ "ФНКЦ ДГОИ имени Рогачева" Сергей Абашин озвучил семь симптомов развития рака. Об этом сообщил журнал "Профиль".

Нужно обращать внимание на любые необычные выделения или кровотечения, на уплотнения на теле, особенно эта касается молочных желез. Стоит обратиться к врачу, если очень долго не заживает язва. Также признаком онкологических заболеваний могут стать нарушения в работе мочевого пузыря или кишечника. Если трудности при глотании во время приема пищи, тоже стоит начать беспокоиться.

Длительный кашель и охриплость, любые видоизменения бородавки или родинки также говорят о том, что в организме начинают зарождаться заболевания.

Росстат: по данным на 2018 год, в России 27 тысяч детей больны раком.

Видео: YouTube/ UCLA Health