Онищенко призвал привить детей от COVID-19 сразу по окончании испытаний

Эксперт рассказал, что инфекция перекидывается на детей.

Экс-начальник Роспотребнадзора Геннадий Онищенко призвал привить детей от COVID-19 сразу по окончании клинических испытаний. Такое заявление специалист сделал на пресс-конференции в пресс-центре МИА "Россия сегодня". Эксперт полагает, что вакцину следует ставить несовершеннолетним не только от ковида, но также и от гриппа.

Сегодня проходят испытания гамалеевской вакцины. И я верю этой вакцине, она эффективна и на взрослых, и на детях… они отличаются тем, что там меньше антигена. Геннадий Онищенко, врач

Эксперт подчеркнул, что инфекция COVID-19 начала распространяться на взрослом поколении, но сейчас уже ей заражаются и несовершеннолетние граждане. Эксперт считает, что прививать детей от ковида следует через месяц после прививки от гриппа. Это произойдет в том случае, если Минздрав РФ выдаст разрешительные документы.

Онищенко назвал коронавирус консервативным.

Фото и видео: Пресс-центр "Россия сегодня"