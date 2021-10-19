Онищенко призвал привить детей от COVID-19 сразу по окончании испытаний

Экс-начальник Роспотребнадзора Геннадий Онищенко призвал привить детей от COVID-19 сразу по окончании клинических испытаний. Такое заявление специалист сделал на пресс-конференции в пресс-центре МИА "Россия сегодня". Эксперт полагает, что вакцину следует ставить несовершеннолетним не только от ковида, но также и от гриппа.
Сегодня проходят испытания гамалеевской вакцины. И я верю этой вакцине, она эффективна и на взрослых, и на детях… они отличаются тем, что там меньше антигена.
Геннадий Онищенко, врач
Эксперт подчеркнул, что инфекция COVID-19 начала распространяться на взрослом поколении, но сейчас уже ей заражаются и несовершеннолетние граждане. Эксперт считает, что прививать детей от ковида следует через месяц после прививки от гриппа. Это произойдет в том случае, если Минздрав РФ выдаст разрешительные документы.
Онищенко назвал коронавирус консервативным.
Фото и видео: Пресс-центр "Россия сегодня"
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