Бывший главный санитарный врач России не считает, что карантинные меры нужно ужесточать.

Геннадий Онищенко поведал о "выдыхающемся" коронавирусе. Об этом первый заместитель председателя комитета Государственный думы по образованию и науке рассказал журналистам НСН. В эфире бывший главный санитарный врач страны рассказал, что ужесточать карантинные меры из-за дальнейшего распространения COVID-19 не нужно.

Онищенко заметил, что даже в условиях самоизоляции люди должны иметь возможность работать. Он уверен, что в странах, где ранее были зафиксированы особо сильные вспышки инфекции, вирус постепенно начинает затухать.

Во всех странах распространение коронавируса уже взяли под контроль и новых стран, которые заявили бы, что ситуация у них вышла из-под контроля мы не видим прокомментировал эксперт

Геннадий Онищенко добавил, что РФ движется по собственному пути борьбы с распространением коронавируса. Вместе с этим медики опираются на международный опыт. Специалист считает, что на территории России COVID-19 "делает поправки", связанными с региональными особенностями. В связи с этим в каждом субъекте страны наблюдаются свои особенности распространения коронавируса.

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