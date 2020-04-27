По его словам, среди умерших от коронавируса часто люди с ишемической болезнью сердца.

Кардиохирург дал советы "сердечникам" на время пандемии COVID-19. Замглавы исследовательского центра кардиологии Минздрава Филипп Палеев отметил, что COVID-19 утяжеляет хронические заболевания сосудов и сердца, а также другие серьёзные вирусные инфекции.

По словам Палеева, среди умерших от коронавируса часто люди с ишемической болезнью сердца, сердечной недостаточностью, артериальной гипертонией, сахарным диабетом и многими другими хроническими заболеваниями. Поэтому им особенно важно соблюдать режим самоизоляции, использовать средства личной гигиены и чаще мыть руки.

Ранее Онищенко назвал условие ослабления режима самоизоляции для пожилых людей. Он предположил, что на ослабление режима самоизоляции в России для пожилых людей может повлиять теплая майская погода.

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