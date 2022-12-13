Онищенко назвал группы риска по заражению корью

Академик РАН рассказал, что в стране детям делаются от заболевания прививки.

Сотрудники сфер торговли, транспорта и СМИ входят в группу риска по заражению корью. Соответствующее заявление в рамках выступления на пресс-конференции с журналистам сделал академик, заместитель президента Российской академии образования, профессор, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко. СПециалист объяснил, что в стране всех детей медики прививают от данного заболевания. Ежегодно эти процедуры касаются порядка миллиона - миллиона 200 тысяч несовершеннолетних пациентов. Эксперт добавил, что со взрослым населением разобраться с проблемой сложнее, так как у каждого формируется различная иммунная память и особенности организма.

Кто группа риска? торговля, транспорт, работники метрополитена, наземного транспорта, журналисты... Мы же через нос вдыхаем вирус кори... Никаких пандемий, никаких вспышек у нас не будет, потому что у нас есть коллективный иммунитет в нашей стране. Геннадий Онищенко, академик РАН

Онищенко: вводить дополнительные меры из-за выявления "арктура" в РФ не нужно.

Фото и видео: Вконтакте / Пресс-центр "Россия сегодня"