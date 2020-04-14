Смартфоны получили чипсет Snapdragon 865 и поддержку 5G.

Во вторник, 14 апреля, стало известно о том, что OnePlus анонсировала флагманскую линейку смартфонов OnePlus 8. Видеоролик появился на официальной страничке китайского производителя.

Известно, что соответствующие смартфоны оснащены чипсетом Snapdragon 865 и поддержку 5G. Кроме того, Pro-модель получила дисплей с частотой обновления 120 Гц.

Отметим, что базовая модель новинки в 128 Гб обойдётся пользователям в $699. При этом OnePlus 8 Pro также в базовой комплектации будет стоить $899.

Продажа смартфонов анонсирована на 21 апреля.

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Видео: OnePlus/Twitter