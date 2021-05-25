Александр Бурков объяснил, почему население региона думает, что люди живут плохо.

Омский губернатор обвинил кланы в "нищете" региона. Об этом рассказали местные журналисты в эфире ГТРК "Иртыш" со ссылкой на слова Александра Буркова. Чиновник возложил ответственность за бедность региона на кланы. Он уверен, что они намеренно сформировали у население ощущение о том, что люди живут очень плохо, а также в том, что для них не существует никаких перспектив для дальнейшего развития.

Они это нагнетали, и у всех сложилось такое впечатление. И когда они со мной столкнулись, приходили ко мне, что-то мудро рассуждали, считаем, что вы должны учесть наше мнение. Я говорил: "Господа, у меня мнение одно: президент, федеральное правительство и омичи". Александр Бурков, глава региона

Чиновник заметил, что региональные отрасли "делились" между определенными силами не в интересах местных жителей. Ранее на встрече с президентом Владимиром Путиным, которая состоялась 12 мая, Бурков назвал основной проблемой субъекта РФ значительный отток населения.

Видео: YouTube/ГТРК Иртыш