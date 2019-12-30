Омич застрелил сына, а тело закопал в саду у дома

В Омской области завершился суд над 57-летним мужчиной, который убил родного сына.
Следствием и судом установлено, что ночью 23 июля 2019 года 57-летний мужчина в ходе ссоры на почве регулярного пьянства 30-летнего сына выстрелил в спину молодому мужчине Тело убитого мужчина вынес в сад и закопал. Спустя 2 месяца он явился в полицию с повинной.
Сейчас состоялся суд, который назначил подсудимому 9 лет лишения свободы в колонии строгого режима.
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Фото: Piter.TV
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