Олимпийская чемпионка Мамун призвала россиян сортировать отходы

Спортсменка снялась в социальной рекламе Российского экологического оператора.

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Маргарита Мамун приняла участие в съемках ролика, в котором призвала россиян сортировать отходы. Об этом сообщает телеканал "360".

Спортсменка снялась для социальной рекламы Российского экологического оператора (РЭО). В видео собраны архивные кадры с выступлений Мамун, а также студийная запись. В течение ролика она рассуждает об экологии и рассказывает о раздельном сборе отходов. В конце рекламы девушка бросает пустую пластиковую бутылку в нужный отсек контейнера.

Ведь ты знаешь, как сделать мир вокруг себя лучше: просто поступать правильно. Ведь поступать правильно – это просто. Как и разделять отходы для того, чтобы они отправились на переработку, а не на полигон. Маргарита Мамун, олимпийская чемпионка по художественной гимнастике

В РЭО заявили, в настоящее время ведется активная работа по просвещению граждан страны в теме заботы об окружающей среде. Представители оператора выражают надежду, что подобная социальная реклама, в которой принимают участие известные личности, поможет россиянам осознать важность сортировки отходов.

Ранее в РЭО опровергли рост тарифа на вывоз мусора из-за новых правил регоператоров.

Фото: Instagram/ritamamun