За несколько часов с момента релиза трек собрал более 50 тысяч прослушиваний ВКонтакте.

В среду, 29 июля, стало известно о том, что Ольга Бузова выпустила новый танцевальный трек "Mira me bebe". Композиция опубликована на официальной странице певицы во "ВКонтакте".

Трек певица записала совместно с группой "Джаро & Ханза" . В музыкальной композиции поется о любви и клубной жизни.

Стоит отметить, что в день релиза за несколько часов трек "Mira me bebe" собрал более 50 тысяч прослушиваний. Пользователям очень понравилась песня и они отметили, что певице "стоит двигаться в этом направлении".

Ранее мы сообщали о том, что группа Maroon 5 сняла клип на песню "Nobody"s love" на смартфон.

Видео:Бузова/вк