Бузова продолжит выступать во МХАТе в новом сезоне

Она играет певицу кабаре Беллу Шанталь, которая знакома с молодым Сталиным.

Певица Ольга Бузова продлила контракт с МХАТ имени Горького на новый сезон. Об этом пишут РИА Новости.

Бузова задействована в спектакле "Чудесный грузин". Она играет певицу кабаре Беллу Шанталь, которая знакома с молодым Сталиным.

Показы спектакля с участием Бузовой состоятся 17 и 18 сентября. По некоторым данным, за эти выступления телеведущая получит более 117 тысяч рублей.

Художественный руководитель МХАТ имени Горького Эдуард Бояков объяснил, что работа бывшей звезды "Дома-2" вызывает уважение. В беседе с "Известиями" он отметил, что Бузова на все 100% справилась со своей задачей в спектакле "Чудесный грузин". По его мнению, приход непрофессионального актера на сцену МХАТ дал интересную энергию постановке.

Ранее мы писали, что на сцене МХАТа Бузова фальшивила по просьбе режиссера спектакля.

Фото: Instagram / buzova86