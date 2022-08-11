Оленёнок появился на свет 7 мая.

Оленёнка из Ленинградского зоопарка назвали Тундра. Об этом сообщили сотрудники зоопарка.

Внимательные посетители, наверняка, уже заметили, что в вольере северных оленей появился маленький пушистый комочек с бархатными ушками и на тонких ножках. У самки Тюли 7 мая родился детёныш. сотрудники Ленинградского зоопарка

Растить маленького оленёнка мама стала вместе с бабушкой Пальмирой. Сразу после рождения детёныш встал на ножки: взросление у копытных происходит очень быстро, ведь это вопрос их выживания в природе.

Ранее сотрудники Ленинградского зоопарка показали, как приучали купаться казуара Федю.

Фото и видео: Ленинградский зоопарк