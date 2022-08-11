Оленёнка из Ленинградского зоопарка назвали Тундра. Об этом сообщили сотрудники зоопарка.
Внимательные посетители, наверняка, уже заметили, что в вольере северных оленей появился маленький пушистый комочек с бархатными ушками и на тонких ножках. У самки Тюли 7 мая родился детёныш.
сотрудники Ленинградского зоопарка
Растить маленького оленёнка мама стала вместе с бабушкой Пальмирой. Сразу после рождения детёныш встал на ножки: взросление у копытных происходит очень быстро, ведь это вопрос их выживания в природе.
Ранее сотрудники Ленинградского зоопарка показали, как приучали купаться казуара Федю.
Фото и видео: Ленинградский зоопарк
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