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Олег Петров: “Прежде всего нужно подумать о жителях района”
Сегодня, 12:46
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Олег Петров: “Прежде всего нужно подумать о жителях района”

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Депутат Законодательного собрания высказался против отставки главы администрации Выборгского района.

Депутаты выразили свое доверие Геннадию Орлову и связали свое решение с грядущим принятием городского и районного бюджетов и вопросами хозяйственно-административной жизнедеятельности района.

Депутат Законодательного собрания Олег Петров обратился к главе районной администрации с просьбой остаться на своем посту.

Сегодня мы тоже представители законодательного собрания несем ответственность, которая повисла на районе. Но депутаты должны прежде всего думать о жителях выборгского района. 

Олег Петров отметил, что нельзя делать скорых выводов, нужно ждать результатов следствия.

Ранее мы сообщили о том, что в Высоцке планируют построить новое пожарное депо.

Фото: Piter.TV

Теги: выборг
Категории: Новости Ленинградской области, Выборг,

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