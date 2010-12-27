Ольга Бузова сыграет в спектакле с эротическими сценами

Показ спектакля "Мужчина нарасхват" состоится в Сочи, 23 апреля.

Ведущая и певица Ольга Бузова решила попробовать себя в роли актрисы. Сегодня, 23 апреля, в Сочи пройдет показ спектакля "Мужчина нарасхват" с эротическими сценами. Главную роль в постановке сыграет Ольга Бузова, заменившая актрису и звезду сериала "Кухня" Марию Горбань. Об этом Бузова сообщает на своей странице в Instagram.

Сочи, завтра мы у вас. Всех ждём. "Мужчина нарасхват" — это спектакль, где смешно все! Даже эротические сцены. Сочи, встречаемся 23 апреля, в Зимнем театре. Ольга Бузова

"Мужчина нарасхват" — это комедийный спектакль с эротическими сценами. История рассказывает о жизни девушки Марии, которая наконец-таки нашла богатого жениха, правда, уже женатого. Главную роль сыграет Ольга Бузова, а Антон Лирник ("Дуэт имени Чехова") будет ее избранником. Напомним, что спектакль пройдет 23 апреля, в Зимнем театре.

Ранее мы писали, что эксперты считают криптовалюту Бузовой — чистой воды аферой.

Фото: Instagram / muzchina_naraskhvat