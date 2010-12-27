Эксперты: криптовалюта Бузовой — чистой воды афера

Полноценная продажа бузкоинов начнется через месяц.

Сегодня, 18 апреля, стартует предпродажа криптовалюты BuzCoin от Ольги Бузовой. Через месяц начнется полноценная продажа токенов. Об этом сообщает Рамблер.

В настоящее время один бузкоин стоит десять центов. При этом купить можно минимум 100 токенов (10 долларов) и обратно вернуть деньги в доллары будет невозможно. Оплата принимается только в виртуальной валюте.

Я не нашла искренние отношения в людях, но нашла в цифрах. Мы живем в эпоху Ольги Бузовой. Это побудило меня создать бузкоин Ольга Бузова

По словам создателя проекта RightCoin и адвоката Александра Трещева, бузкоины созданы ради развлечения и увеличения популярности Ольги Бузовой. Этот проект вряд ли принесет деньги. При этом фанаты, которые вложат свои средства в бузкоины, точно потеряют свои инвестиции.

В свою очередь главный инвестиционный стратег ICBF Дмитрий Мурадов называет криптовалюту Бузовой "чистой воды аферой". Он считает, что бузкоины созданы для тех, кто ничего не понимает в блокчейне и инвестициях. По его словам, подобные проекты создают негативный имидж криптотехнологиям, хотя должны их популяризировать.

Напомним, что две недели назад певица и ведущая "Дома 2" Ольга Бузова сообщила на пресс-конференции в Москве о выпуске собственной криптовалюты.

Ранее мы писали, что у Ольги Бузовой появится свой товарный знак.

Фото: Instagram / Ольга Бузова