Октябрьская набережная встала в пробку из-за рухнувшего на машины светофора

В результате у одной из машин разбилось заднее стекло, у другой – пострадало лобовое и капот.

Днем 19 ноября в Невском районе Петербурга произошло ДТП. На Октябрьской набережной у съезда с Володарского моста сильный ветер уронил светофор прямо на легковые автомобили. В сети появились фотографии с места происшествия.

Светофор упал сразу на две иномарки. В результате у одной из машин разбилось заднее стекло, у другой – пострадало лобовое и капот.

В районе ДТП образовалась крупная пробка, поскольку светофор полностью перегородил два ряда. Автомобилистов просят быть внимательнее при выборе маршрута.

Ранее мы писали, что неизвестные устроили конфликт посреди проезжей части в Московском районе.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Call Me