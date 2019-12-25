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Октябрьская набережная встала в пробку из-за рухнувшего на машины светофора
Сегодня, 11:46
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Alena_Zinovieva

Октябрьская набережная встала в пробку из-за рухнувшего на машины светофора

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В результате у одной из машин разбилось заднее стекло, у другой – пострадало лобовое и капот.

Днем 19 ноября в Невском районе Петербурга произошло ДТП. На Октябрьской набережной у съезда с Володарского моста сильный ветер уронил светофор прямо на легковые автомобили. В сети появились фотографии с места происшествия.

Светофор упал сразу на две иномарки. В результате у одной из машин разбилось заднее стекло, у другой – пострадало лобовое и капот.

В районе ДТП образовалась крупная пробка, поскольку светофор полностью перегородил два ряда. Автомобилистов просят быть внимательнее при выборе маршрута.

Ранее мы писали, что неизвестные устроили конфликт посреди проезжей части в Московском районе.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Call Me

Теги: авария, пробка, светофор, сильный ветер
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП, Картина дня,

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