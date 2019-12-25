Октябрьская набережная встала в пробку из-за рухнувшего на машины светофора

Днем 19 ноября в Невском районе Петербурга произошло ДТП. На Октябрьской набережной у съезда с Володарского моста сильный ветер уронил светофор прямо на легковые автомобили. В сети появились фотографии с места происшествия.
Светофор упал сразу на две иномарки. В результате у одной из машин разбилось заднее стекло, у другой – пострадало лобовое и капот.
В районе ДТП образовалась крупная пробка, поскольку светофор полностью перегородил два ряда. Автомобилистов просят быть внимательнее при выборе маршрута.
Ранее мы писали, что неизвестные устроили конфликт посреди проезжей части в Московском районе.
Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Call Me
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