Рядом с "Международной" появится дом быта

Ранее экс-губернатор Петербурга Георгий Полтавченко обещал построить здесь Дворец самбо.

На участке в районе станции метро "Международная", в котором ещё в 2018 года экс-губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко обещал начать строительство Дворца самбо, теперь возведут бытовой комплекс.

Известно, что в здании площадью более 26 тысяч квадратных метров будут расположены салоны красоты, ателье, ремонт бытовой техники, ювелирные и часовые мастерские, кафе, прачечные и химчистка.

Заявку на строительство подала компания ООО "Блейд лтд". Правительство Петербурга одобрило её.

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