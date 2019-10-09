Рядом с "Международной" появится дом быта

На участке в районе станции метро "Международная", в котором ещё в 2018 года экс-губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко обещал начать строительство Дворца самбо, теперь возведут бытовой комплекс.
Известно, что в здании площадью более 26 тысяч квадратных метров будут расположены салоны красоты, ателье, ремонт бытовой техники, ювелирные и часовые мастерские, кафе, прачечные и химчистка.
Заявку на строительство подала компания ООО "Блейд лтд". Правительство Петербурга одобрило её.
Ранее мы сообщили, что в Пушкине построят новый оздоровительный центр с бассейном.
Фото: Pixabay
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