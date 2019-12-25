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В Пушкине построят новый оздоровительный центр с бассейном
Сегодня, 10:19
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IRINA_CHALKINA

В Пушкине построят новый оздоровительный центр с бассейном

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Срок строительства учреждений — 48 месяцев с момента предоставления участка.

В четверг, 20 февраля, стало известно о том, что в Пушкине построят новый оздоровительный центр с бассейном. Об этом сообщает пресс-служба администрации Петербурга.

Новый спортивный комплекс площадью в 12 тысяч квадратных метров. Известно, что власти Петербурга одобрили предоставление участка. Отмечается, что именно для этого комплекса построят уникальное решение построить двускатную крышу.

Согласно документам, спортивный участок передадут в собственность Петербурга после окончания строительства.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге расскажут о подготовке волонтеров к ЧЕ-2020.

Фото:pixabay

Теги: новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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