Срок строительства учреждений — 48 месяцев с момента предоставления участка.

В четверг, 20 февраля, стало известно о том, что в Пушкине построят новый оздоровительный центр с бассейном. Об этом сообщает пресс-служба администрации Петербурга.

Новый спортивный комплекс площадью в 12 тысяч квадратных метров. Известно, что власти Петербурга одобрили предоставление участка. Отмечается, что именно для этого комплекса построят уникальное решение построить двускатную крышу.

Согласно документам, спортивный участок передадут в собственность Петербурга после окончания строительства.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге расскажут о подготовке волонтеров к ЧЕ-2020.

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