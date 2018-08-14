Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей
Сегодня, 20:21
0
IRINA_CHALKINA
61
Код вставки плеера

Около метро "Василеостровская" возмущенные петербуржцы собирают подписи против пенсионной реформы

0
 
 

К петербуржцам подходят прохожие разных возрастов для того, чтобы оставить свой автограф.

Вечером 14 августа, напротив станции метро "Василеостровская" горожане начали собирать подписи против пенсионной реформы. Мобильный корреспондент Piter.TV сообщает, что группа петербуржцев совсем небольшая. 

Группа людей примерно из 10 человек

отмечает корреспондент

На кадрах видно, что к возмущенным горожанам подходят люди всех возрастов.

В руках у противников законопроекта увеличения пенсионного возраста папки с надписью "подписи против пенсионной реформы".

Напомним, что в июле в Петербурге прошли две акции против пенсионной реформы. Несогласованная акция, которая  прошла 18 июля на Малой Садовой собрала больше сотни человек, а 28 июля митинг на площади Ленина собрал примерно полторы тысячи петербуржцев.

Ранее мы писали о том, что Петербург готов выступить против пенсионной реформы.

Все новости района
Теги: пенсионная реформа , петербург пенсионная реформа , угорожане собирают подписи против пенсионной реформы
Категории: Лента новостей Новости СПб

Оставить комментарий

Новости на эту тему

5