Около Солнечного петербуржцы нашли мертвого тюленя

В среду, 12 июня, на берегу Финского залива нашли мертвого тюленя. Об этом сообщили пользователи социальной сети Вконтакте в группе "Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург".
Тюленя выбросило на берег около поселка Солнечное. Мертвое животное заметно почернело. Автор поста предположил, что на береговой линии тюлень лежит уже довольно давно.
Массовая гибель животных началась еще в мае. Спасением животных в Петербурге занимается "Фонд друзей балтийской нерпы".
Ранее Piter.TV рассказал о том, как петербуржцы спасли тюлененка в Выборгском районе.
Фото: pixabay.com
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