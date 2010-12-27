  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Около Солнечного петербуржцы нашли мертвого тюленя
Вчера, 17:39
362
nadezhda_sib

Около Солнечного петербуржцы нашли мертвого тюленя

0 0

Массовая гибель ластоногих началась в конце весны.

В среду, 12 июня, на берегу Финского залива нашли мертвого тюленя. Об этом сообщили пользователи социальной сети Вконтакте в группе "Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург". 

Тюленя выбросило на берег около поселка Солнечное. Мертвое животное заметно почернело. Автор поста предположил, что на береговой линии тюлень лежит уже довольно давно. 

Массовая гибель животных началась еще в мае. Спасением животных в Петербурге занимается "Фонд друзей балтийской нерпы". 

Ранее Piter.TV рассказал о том, как петербуржцы спасли тюлененка в Выборгском районе. 

Фото: pixabay.com

Теги: гибель, тюлень, экология
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии