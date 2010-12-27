Около Солнечного петербуржцы нашли мертвого тюленя

Массовая гибель ластоногих началась в конце весны.

В среду, 12 июня, на берегу Финского залива нашли мертвого тюленя. Об этом сообщили пользователи социальной сети Вконтакте в группе "Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Тюленя выбросило на берег около поселка Солнечное. Мертвое животное заметно почернело. Автор поста предположил, что на береговой линии тюлень лежит уже довольно давно.

Массовая гибель животных началась еще в мае. Спасением животных в Петербурге занимается "Фонд друзей балтийской нерпы".

Ранее Piter.TV рассказал о том, как петербуржцы спасли тюлененка в Выборгском районе.

Фото: pixabay.com