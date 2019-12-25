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Около Кудрово столкнулись автобус и иномарка
Сегодня, 10:32
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Около Кудрово столкнулись автобус и иномарка

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В аварии пострадал один человек.

Накануне, 22 августа, около Кудрово на Мурманском шоссе столкнулись автобус и легковушка. Известно, что пострадал один человек. Об этом сообщили в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Очевидец рассказал, что транспортные средства "поцеловались" в 300 метрах от КАДа. Информация о случившемся уточняется. 

Сотрудники правоохранительных органов прибыли на место аварии. Сейчас проводится служебная проверка для выяснения всех деталей дорожной аварии.

Ранее на Piter.tv: в МВД показали мужчину, который мог стрелять в ребенка на улице Стасовой.

Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

Теги: кудрово, мурманское шоссе
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП, Новости Ленинградской области,

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