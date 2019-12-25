  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В МВД показали мужчину, который мог стрелять в ребенка на улице Стасовой
Сегодня, 10:09
96
nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

В МВД показали мужчину, который мог стрелять в ребенка на улице Стасовой

0 0

Сейчас пострадавший находится на амбулаторном лечении.

Сегодня стало известно о том, что полицейские задержали предполагаемого стрелка, который навредил ребенку на детской площадке около улицы Стасовой. Позже пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти опубликовала его фото.

Как ранее писал Piter.tv, 22 августа мужчина потребовал у мальчика 11-12 лет мобильный телефон, а затем выстрелил ему в лицо из газового пистолета. Это произошло во дворе дома №4. В итоге злоумышленник скрылся, ничего не похитив. Мальчик химические ожоги глаз 1 и 2 степени. Сейчас он находится на амбулаторном лечении. 

По факту случившегося СК по Петербургу возбудил уголовное дело о разбое. Вечером того же дня сотрудники уголовного розыска задержали 34-летнего подозреваемого. Ему изберут меру пресечения. 

Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Теги:
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии