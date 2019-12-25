В Петербурге задержали мужчину, который стрелял в ребенка на улице Стасовой

Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Мужчина, который открыл стрельбу из газового пистолета на детской площадке, задержан на проспекте Энергетиков. Об этом сообщила пресс-служба главного следственного управления СК по Петербургу.

Напомним, что о выходке 34-летнего подозреваемого стало известно накануне. По версии следствия, мужчина подошёл к группе детей, игравших у дома № 4 по Стасовой улице, и попытался отобрать смартфон у восьмилетнего мальчика. После отказа злоумышленник выстрелил ребёнку в лицо из газового пистолета и скрылся.

Мальчик был госпитализирован с химическими ожогами глаз, а затем отпущен на амбулаторное лечение. Возбуждено уголовное дело.

Решается вопрос об избрании меры пресечения задержанному.

Ранее мы сообщили о том, что в Колпино устроил стрельбу пьяный житель поселка.

Фото: Piter.TV