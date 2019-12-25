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В Петербурге задержали мужчину, который стрелял в ребенка на улице Стасовой
Сегодня, 9:36
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В Петербурге задержали мужчину, который стрелял в ребенка на улице Стасовой

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Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Мужчина, который открыл стрельбу из газового пистолета на детской площадке, задержан на проспекте Энергетиков. Об этом сообщила пресс-служба главного следственного управления СК по Петербургу.

Напомним, что о выходке 34-летнего подозреваемого стало известно накануне. По версии следствия, мужчина подошёл к группе детей, игравших у дома № 4 по Стасовой улице, и попытался отобрать смартфон у восьмилетнего мальчика. После отказа злоумышленник выстрелил ребёнку в лицо из газового пистолета и скрылся. 

Мальчик был госпитализирован с химическими ожогами глаз, а затем отпущен на амбулаторное лечение. Возбуждено уголовное дело.

Решается вопрос об избрании меры пресечения задержанному.

Ранее мы сообщили о том, что в Колпино устроил стрельбу пьяный житель поселка.

Фото: Piter.TV

Теги: криминал, санкт-петербург, стрельба, уголовное дело
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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