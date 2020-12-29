Около 9 тысяч школьников Петербурга выбрали смешанный формат обучения

Начальник отдела общего образования комитета по образованию Петербурга рассказала, как проходит обучение "на удаленке".

Во вторник, 19 января, начальник отдела общего образования комитета по образованию Петербурга Анна Грубская в эфире телеканала "Санкт-Петербург" поделилась схемой работы смешанного формата обучения.

Специалист отметила, что такой формат выбирают родители, которые решили изолировать детей дома. В таком случае пишется заявление в школу на имя директора, где уже принимают конечное решение. По данным Грубской, более 9 тысяч детей обучаются дома.

За вторую четверть родители написали чуть более 21 тысячи таких заявлений.

Причем, практически четыре тысячи детей вернулись в определенное время в зависимости опять-таки от выбора родителей к очному формату отметила начальник отдела.

Смешанный формат продолжают сохранять.

Ранее мы писали, что регистрация на ЕГЭ в школах Петербурга закончится 1 февраля.

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