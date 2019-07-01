ВЦИОМ: Больше половины россиян считают нынешнее время неблагоприятным для крупных покупок

На серьезные траты готова четверть граждан РФ.

Россияне настроены сокращать свои расходы и предпочитают копить свои средства. Такие данный 1 июля предоставил Всероссийский центр общественного мнения.

По данным ВЦИОМ, 46% опрошенных хранят свои сбережения на счете в банке. Намеренность забрать накопленные средства из банка выразили 32% жителей страны. Каждый четвертый россиянин (25%) посчитал нынешнее время для крупных покупок благоприятным. При этом 58% были вынуждены не согласиться с этим утверждением.

Кроме того, 74% опрошенных не рассматривают вариант о получении крупных займов. Взять крупную сумму у банка выразили желание только 13% россиян. Напомним, ранее Piter.TV писал, что стало известно отношение россиян к четырехдневной рабочей неделе

Видео: Piter.TV