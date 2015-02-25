Около 6 тыс. российских паспортов выдано в Запорожской области

Евгений Балицкий рассказал о количестве заявок, оставленных местным населением.

Около шести тысяч российских паспортов выдано представителями военно-гражданской администрации Запорожской области. Соответствующей информацией в собственном Telegram-канале поделился глава ВГА Евгений Балицкий. Чиновник уточнил прессе, что в общей сложности подано свыше 26 тысяч заявлений о получении гражданства РФ.

У нас уже выдано около шести тысяч, сейчас у нас 26 тыс. с лишним только заявлений. Евгений Балицкий, глава ВГА Запорожья

Балицкий также уточнил, что он лично уже получил свой новый паспорт.

В Запорожье заявили, что порядка 15-20% населения уехало из области с начала СВО.

Фото и видео: Telegram / Балицкий Евгений