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Около 6 тыс. российских паспортов выдано в Запорожской области
Сегодня, 12:42
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Около 6 тыс. российских паспортов выдано в Запорожской области

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Евгений Балицкий рассказал о количестве заявок, оставленных местным населением.

Около шести тысяч российских паспортов выдано представителями военно-гражданской администрации Запорожской области. Соответствующей информацией в собственном Telegram-канале поделился глава ВГА Евгений Балицкий. Чиновник уточнил прессе, что в общей сложности подано свыше 26 тысяч заявлений о получении гражданства РФ.

У нас уже выдано около шести тысяч, сейчас у нас 26 тыс. с лишним только заявлений.

Евгений Балицкий, глава ВГА Запорожья

Балицкий также уточнил, что он лично уже получил свой новый паспорт.

В Запорожье заявили, что порядка 15-20% населения уехало из области с начала СВО.

Фото и видео: Telegram / Балицкий Евгений

Теги: евгений балицкий, запорожье, российское гражданство
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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