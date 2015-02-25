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В Запорожье заявили, что порядка 15-20% населения уехало из области с начала СВО
Сегодня, 12:40
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В Запорожье заявили, что порядка 15-20% населения уехало из области с начала СВО

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Евгений Балицкий рассказал о том, какие категории граждан чаще покидают Запорожскую область.

В Запорожье заявили, что порядка 15-20% населения уехало из области с начала специальной военной операции России на территории Украины. Соответствующей информацией с журналистами в интервью поделился глава военно-гражданской администрации региона Евгений Балицкий. Ролик размещен в его Telegram-канале. Чиновник пояснил, что чаще всего область покидают менеджеры среднего звена и руководящие лица.

Многие, конечно, выехали,  кто испугался и поддался пропаганде украинского режима. Сейчас, как мы оцениваем, от 15 до 20% населения у нас выехало, и в основном - менеджеры и руководители.

Евгений Балицкий, глава ВГА Запорожья

В Запорожской области планируют собрать осенью еще 1 млн тонн зерна.

Фото и видео: Telegram / Балицкий Евгений

Теги: евгений балицкий, запорожье, сво
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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