В Запорожье заявили, что порядка 15-20% населения уехало из области с начала СВО

Евгений Балицкий рассказал о том, какие категории граждан чаще покидают Запорожскую область.

В Запорожье заявили, что порядка 15-20% населения уехало из области с начала специальной военной операции России на территории Украины. Соответствующей информацией с журналистами в интервью поделился глава военно-гражданской администрации региона Евгений Балицкий. Ролик размещен в его Telegram-канале. Чиновник пояснил, что чаще всего область покидают менеджеры среднего звена и руководящие лица.

Многие, конечно, выехали, кто испугался и поддался пропаганде украинского режима. Сейчас, как мы оцениваем, от 15 до 20% населения у нас выехало, и в основном - менеджеры и руководители. Евгений Балицкий, глава ВГА Запорожья

В Запорожской области планируют собрать осенью еще 1 млн тонн зерна.

Фото и видео: Telegram / Балицкий Евгений