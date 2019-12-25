Около 60 детей Петербурга создадут картину для борющихся с коронавирусом врачей

Размер холста – 3х2 метра.

Уже несколько дней юные петербуржцы в рамках проекта "Рисуем вместе" известной петербургской художницы, рекордсменки Книги рекордов Гиннесса Валерии Лошак юные петербуржцы пишут пишут монументальную картину в благодарность медик, борющимся с коронавирусом. Об этом сообщила пресс-служба ДГКБ №5 им. Н. Ф. Филатова

Размер холста – 3х2 метра. Проект курирует Благотворительный фонд "Мы рисуем". В нем принимают участие около 60 талантливых петербуржцев от 5 до 12 лет!

После картина будет передана в ДГКБ №5 им. Н. Ф. Филатова и будет размещена в интерьере больницы.

В Петербурге за сутки коронавирусом заболели более 700 человек.

Фото: ВК ДГКБ №5 им. Н. Ф. Филатова