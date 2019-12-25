В Петербурге за сутки коронавирусом заболели более 700 человек

Из городских стационаров выписали 355 человек.

За последние сутки в России подтвердили 17 340 случаев коронавируса в 85 субъектах, в том числе 4807 (27,7%) без клинических проявлений. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

В Петербурге выявили 710 новых случаев коронавируса, в Ленинградской области – 133. За последние сутки подтверждена смерть 283 пациентов. В Петербурге зарегистрировано 32 новых смерти от COVID-19, в Ленобласти – 2.

За последние сутки из больниц выписали 11 263 пациентов, в том числе 355 человек в Петербурге и 49 – в Ленинградской области.

Врач перечислил вредные в период пандемии продукты.

Фото: Piter.TV