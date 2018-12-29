Около 2 тысяч километров трамвайных путей Петербурга очищено от снега в январе

Для этого используют 13 снегоочистительных вагонов и 350 рейсов спецтехники.

Около 2 тысяч километров одиночного трамвайного пути очищено от снега с 1 по 9 января. Работу петербургского электротранспорта во время снегопадов обеспечивают 13 снегоочистительных вагонов и 350 рейсов спецтехники. Об этом сообщает пресс-служба СПб ГУП "Горэлектротранс".

Январские снегопады не влияют на стабильность работы электротранспорты. Обособленные трамвайные пути чистят "снегодуи" (снегоочистительные вагоны). Они работают с часа ночи и до полшестого утра. В парке 13 таких вагонов и все они ездят по своему маршруту. Особое внимание уделяется трамвайным стрелкам. С начала января от снега очистили более 12 тысяч стрелок, для данной работы были задействованы 600 работников Горэлектротранспорта и 200 единиц техники.

Всего для очистки дороги для электротранспорта используют 350 тракторов, погрузчиков, экскаваторов и другой техники.

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