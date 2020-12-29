За прошлую неделю в Петербурге выпало 10 см снега

В городе произошел переход с "минусовой" температуры на "плюсовую".

За прошлую неделю, с 18 по 24 января, с петербургских улиц дорожные предприятия вывезли на пункты приема 97 тыс. кубометров снега. Максимальное количество техники и ручного труда задействовали 22 января после выпавшего снега. Об этом сообщила пресс-служба комитета по благоустройству.

Всего за неделю выпало 10 см снега, из них 5 см — 22 января. В среднем в течение минувшей недели ежедневно на уборку города выходило 950 единиц техники. Для борьбы с наледью использовали почти 11 тонн песко-соляной смеси.

В понедельник город убирают 820 единиц техники и более 1200 дворников дорожных предприятий.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в понедельник в Петербурге может обновиться рекорд максимальной температуры.

Фото: Piter.TV