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Около миллиона роз вырастили в Ленобласти к 8 марта
Сегодня, 15:48
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nastya960

Около миллиона роз вырастили в Ленобласти к 8 марта

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Также к празднику вырастили полтора миллиона тюльпанов.

Около 1,5 млн тюльпанов и почти 1 млн роз отправили в торговые сети производители Ленобласти к Международному женскому дню. Об этом сообщила пресс-служба правительства Ленобласти. 

Розы, луковичные цветы и рассаду выращивают в защищённом грунте на шести агропредприятиях 47 региона. В прошлом году в Ленобласти произвели 33,6 млн роз. В 2021 году планируют вырастить ещё 35,2 млн этих цветов.

Овощные тепличные комплексы увеличили посадки огурцов и томатов.  По итогам прошлого года общая площадь зимних овощных теплиц выросла на 10% – до 61,5 гектара.

Как россияне отдыхают на 8 марта 2021 года.

Фото: Piter.tv

Теги: розы, тюльпаны, цветы
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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