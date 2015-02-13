Около миллиона роз вырастили в Ленобласти к 8 марта

Также к празднику вырастили полтора миллиона тюльпанов.

Около 1,5 млн тюльпанов и почти 1 млн роз отправили в торговые сети производители Ленобласти к Международному женскому дню. Об этом сообщила пресс-служба правительства Ленобласти.

Розы, луковичные цветы и рассаду выращивают в защищённом грунте на шести агропредприятиях 47 региона. В прошлом году в Ленобласти произвели 33,6 млн роз. В 2021 году планируют вырастить ещё 35,2 млн этих цветов.

Овощные тепличные комплексы увеличили посадки огурцов и томатов. По итогам прошлого года общая площадь зимних овощных теплиц выросла на 10% – до 61,5 гектара.

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Фото: Piter.tv