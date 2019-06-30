Около 1,5 тыс. спортсменов приняли участие в полумарафоне "Белые ночи"

Марафон перенесли с весны на осень из-за пандемии.

Во вторник, 3 ноября, пресс-служба комитета по физической культуре и спорту сообщила итоги петербургского полумарафона.

По аллеям Крестовского острова в рамках VI полумарафона "Белые ночи" пробежали около 1,5 спортсменов. Длина маршрута составила более 21 километра. В Смольном напомнили, что традиционно "Белые ночи" проходят в предпоследнюю неделю апреля и является негласным открытием бегового сезона в Петербурге. Из-за пандемии полумарафон было решено перенести на осень.

Быстрее всех дистанцию прошли Владимир Пономарев, Дмитрий Сойкка и Станислав Агельяров. Среди женщин первое место заняла Луиза Дмитриева, второе — Анна Петрова, третье — Елена Зонова.

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Фото: vk.com/spbhalfmarathon