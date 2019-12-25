Избирком Ленобласти примет участие в международном форуме стран БРИКС

Форум пройдет в удаленном формате.

Избирательная комиссия Ленинградской области станет участником международного форума стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР). Об этом сообщило издание ivbg.ru

IMBRICS Forum пройдет 5-6 ноября Петербурге, но в удаленном формате. В форуме примут участие представители 64 стран мира. Стало известно, что в одной из сессий, которую посвятят "обмену избирательными практиками и новыми технологиями в электоральных процессах" поучаствует избирком Ленобласти. Участники обсудят вопросы применения новых технологий, что обусловлено потребностью эффективного информирования избирателей и тенденциями цифровизации современных избирательных процессов.

Ранее мы писали, что в 2021 году в Петербурге проведут Международный арктический форум.

Фото: vk.com/imbrics