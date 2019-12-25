Избирком Ленобласти сообщил о вакцинации сотрудников и объявил конкурсы, посвященные выборам

Активность областного Избиркома резко усилилась сразу после вакцинации от коронавируса.

7 июля глава Избирательной комиссии Ленинградской области Михаил Лебединский сообщил о прохождении вакцинации от коронавируса членов и работников аппарата Леноблизбиркома. По словам председателя, благодаря действиям врачей Гатчинской поликлиники прививку удалось сделать "без отрыва от рабочего процесса". В настоящее время через обязательную вакцинацию проходят члены территориальных и участковых избирательных комиссий, общий штат которых составляет более 9 000 человек.

8 июля Леноблизбирком анонсировал сразу несколько конкурсов, посвященнных осенним выборам 2021 года. Популяризировать процедуру плебисцита было решено сразу по нескольким направлениям.

Среди библиотек пройдет конкурс "Читай! Думай! Выбирай!", в рамках которого библиотекарям предстоит заняться правовым просвещением и информированием избирателей, созданием информационной среды и повышением активности граждан-читателей на выборах. Для лучших агитаторов-просветителей из числа библиотечных сотрудников приготовлено денежные премии: 20 000 рублей победителю из библиотек муниципальных районов и городского округа Ленобласти, 15 000 рублей - из библиотек городских поселений и в 10 000 рублей оценили старания лучшего информатора из библиотек сельских поселений.

Среди журналистов Ленинградской области будет проводиться конкурс "МедиаВыборы", объявленный в надежде явить аудитории объективную картину подготовки и проведения выборов. Если таковой материал пропустит цензура, то у авторов будет шанс получить 18 000 рублей за лучший сюжет в телеэфире, 13 000 рублей за лучший сюжет в радиоэфире и скромные 8 000 рублей за за лучшую печатную публикацию.

Конкурс "Волонтеры Избиркома" запустит соревнование между волонтерскими организациями, помогающими избирателям с ограниченными возможностями. Критерии не указываются, но призовых мест у волонтеров тоже будет три, с выплатами в 20 000, 15 000 и 10 000 рублей. Для некоторых волонтеров будет выделена поощрительная премия.

И последний конкурс нацелен на активное вовлечение несовершеннолетних в политическую жизнь страны: для школьников проведут творческое состязание "Я - будущий избиратель!". Правовую культуру будут насаждать среди трех возрастных категорий: с 7 до 10 лет, с конкурсом на лучший плакат или рисунок, с 11 до 15, с конкурсом на лучшее фото со слоганом-призывом в лучших агитационных традициях, и с 16 до 18, с конкурсом видеороликов или презентаций. Детские старания организаторы акции оценили подарочными сертификатами номиналом в 3 000 и 2 000 рублей за первое и второе место и 2 000 рублей за третье.

Выборы депутатов ЗАКСа Ленобласти назначили на 19 сентября, 17 и 18 сентября состоится бесконтактное голосование на дому, в отдаленных местностях, а также на избирательных участках.

Фото: Избирательная комиссия Ленинградской области