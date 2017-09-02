В России проживает около 16 тысяч человек старше 100 лет

Более 4,6 млн россиян старше 80 лет.

В настоящее время в России проживает около 16 тысяч человек, которые старше 100 лет, и более 4,6 млн россиян в возрасте 80 и выше. Об этом в пятницу, 20 апреля, сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда России (ПФР).

У нас сейчас в России 4,613 млн граждан старше 80 лет, из них 3,5 млн — женщины. Старше 100 лет примерно 15,7 тыс. граждан, из них 5,4 тыс. — получатели пенсии по линии ПФР. Это цифры на 1 января 2018 года. Пресс-служба Пенсионного фонда России

При этом компенсационную выплату по уходу за гражданами старше 80 лет, получают 1,9 млн человек. В настоящее время ее размер составляет 1,2 тысяч рублей. В пресс-службе добавили, что эту сумму выплачивают всем людям, заботящимся о стариках и достигшим трудоспособного возраста. Уход за пожилыми россиянами засчитывается в страховой стаж.

Ранее мы писали, что 112-летний японец побил рекорд долголетия и получил титул самого пожилого мужчины в мире.

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