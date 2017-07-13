112-летний японец побил рекорд долголетия и получил титул самого пожилого мужчины в мире

Житель Японии попал в Книгу рекордов Гиннеса.

Жителя японского северного острова Хоккайдо признали самым пожилым мужчиной на планете. Его имя занесено в Книгу рекордов Гиннеса. Об этом говорится на сайте организации.

Масадзо Нонака получил титул самого пожилого мужчины в мире в невероятном возрасте 112 лет и 259 дней.

Рекордсмена навестили во вторник, 10 апреля, представители Книги рекордов Гиннеса и передали ему сертифакат.

Ранее рекорд долголетия принадлежал 113-летнему Франциско Оливере из Испании. Однако он скончался в феврале этого года.

Старейшей женщины планеты и самым пожилым человеком в мире по-прежнему остается жительница префектуры Кагосима, японка Наби Тадзима. В этом году ей исполнится 118 лет.

Фото: Guinness World Records