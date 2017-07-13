112-летний японец побил рекорд долголетия и получил титул самого пожилого мужчины в мире

Жителя японского северного острова Хоккайдо признали самым пожилым мужчиной на планете. Его имя занесено в Книгу рекордов Гиннеса. Об этом говорится на сайте организации.
Масадзо Нонака получил титул самого пожилого мужчины в мире в невероятном возрасте 112 лет и 259 дней.
Рекордсмена навестили во вторник, 10 апреля, представители Книги рекордов Гиннеса и передали ему сертифакат.
Ранее рекорд долголетия принадлежал 113-летнему Франциско Оливере из Испании. Однако он скончался в феврале этого года.
Старейшей женщины планеты и самым пожилым человеком в мире по-прежнему остается жительница префектуры Кагосима, японка Наби Тадзима. В этом году ей исполнится 118 лет.
Фото: Guinness World Records