За минувшие сутки на побережье трудились 6,8 тысячи человек.

Около 130 тысяч тонн замазученного песка вывезли с пляжей Кубани. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

Глава Краснодарского края выразил благодарность всем волонтерам, спасателям и сотрудникам муниципальных администраций за их усилия в борьбе с последствиями разлива нефтепродуктов. По его словам, за минувшие сутки на побережье трудились 6,8 тысячи человек. Кроме того, были задействованы 650 единиц техники.

Ранее мы сообщали, что на пожаре в Ростовской области спасли четыре человека.

Видео: МЧС России